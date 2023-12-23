tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Екатеринбурге согласована стройка у парка 50-летия ВЛКСМ

Все равно построят: власти Екатеринбурга согласовали работы в парке после скандала

23 декабря 2023, 05:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге согласована стройка у парка 50-летия ВЛКСМ

Власти Екатеринбурга согласовали строительство нескольких объектов около парка 50-летия ВЛКСМ после длительных споров.

Около парка будут созданы общежитие для училища олимпийского резерва и центр для реабилитации.

Сам парк 50-летия ВЛКСМ, как сообщает в соцсети «ВКонтакте» депутат думы Дмитрий Сергин, сохранится в пределах своей территории, а остальная земля будет использована училищем олимпийского резерва для строительства необходимых объектов.

Напомним, что споры вокруг строительства около парка начались еще осенью текущего года. Дело в том, что спорная территория фактически не принадлежит парку, поскольку в 2017 году ее отдали учебному заведению. Долгое время велись обсуждения строительства объектов, были противники, отмечающие, что строительство испортит парковую зону.

В декабре Евгений Куйвашев отметил, что новые объекты рядом с парком будут созданы, но не будут его разрушать. Впоследствии это подтвердил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Вместе с тем обустроен будет и сам парк.

Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Пикет против оптимизации медицины прошел в парке имени 50-летия ВЛКСМ ЕкатеринбургаХаритоновский парк в Екатеринбурге закрыт из-за съемок фильмаСамый большой каток открылся в Екатеринбурге в парке Маяковского
#Строительство#Парк#Екатеринбург#Городское строительство#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:15
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
21 декабря, 11:07
МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул
Вчера, 09:50
Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:10
Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
21 декабря, 09:55
Салюта не будет: открытие ледового городка в Нижнем Тагиле пройдет без фейерверков
Вчера, 11:19