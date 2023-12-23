Все равно построят: власти Екатеринбурга согласовали работы в парке после скандала

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Около парка будут созданы общежитие для училища олимпийского резерва и центр для реабилитации.
Сам парк 50-летия ВЛКСМ, как сообщает в соцсети «ВКонтакте» депутат думы Дмитрий Сергин, сохранится в пределах своей территории, а остальная земля будет использована училищем олимпийского резерва для строительства необходимых объектов.
Напомним, что споры вокруг строительства около парка начались еще осенью текущего года. Дело в том, что спорная территория фактически не принадлежит парку, поскольку в 2017 году ее отдали учебному заведению. Долгое время велись обсуждения строительства объектов, были противники, отмечающие, что строительство испортит парковую зону.
В декабре Евгений Куйвашев отметил, что новые объекты рядом с парком будут созданы, но не будут его разрушать. Впоследствии это подтвердил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Вместе с тем обустроен будет и сам парк.