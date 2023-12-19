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Харитоновский парк в Екатеринбурге закрыт на 5 дней

Харитоновский парк в Екатеринбурге закрыт из-за съемок фильма

19 декабря 2023, 04:31
Фото: Е1

Харитоновский парк в Екатеринбурге закрыт на 5 дней

Харитоновский парк в Екатеринбурге перекрыли на 5 дней ради съемок фильма. Туда уже приехали киношники.

На месте, по данным Е1, ведутся съемки фильма «Роднина». Его режиссер Константин Статский. Кино расскажет про жизненный путь фигуристки Ирины Родниной. Она на протяжении карьеры так и осталась непобежденной.

Подробности проекта пока не раскрываются. При этом нельзя пройти и на территорию парка. Там дежурит охрана.

Ради съемок в парке залили каток. На нем уже расположилась аллея из гирлянд, елка, а также ледяная цифра 1955.

Фото: Е1

Напомним, ранее уральский артист Олег Ягодин рассказывал, как снимался обнаженным в сцене с Анной Михалковой. Съемки проводились для фильма «Чувства Анны».

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