Харитоновский парк в Екатеринбурге закрыт из-за съемок фильма

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
На месте, по данным Е1, ведутся съемки фильма «Роднина». Его режиссер Константин Статский. Кино расскажет про жизненный путь фигуристки Ирины Родниной. Она на протяжении карьеры так и осталась непобежденной.
Подробности проекта пока не раскрываются. При этом нельзя пройти и на территорию парка. Там дежурит охрана.
Ради съемок в парке залили каток. На нем уже расположилась аллея из гирлянд, елка, а также ледяная цифра 1955.
Напомним, ранее уральский артист Олег Ягодин рассказывал, как снимался обнаженным в сцене с Анной Михалковой. Съемки проводились для фильма «Чувства Анны».