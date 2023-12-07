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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

ТНТ снимет полнометражный фильм про семью Букиных из Екатеринбурга

Семья Букиных из сериала «Счастливы вместе» получила свой фильм

7 декабря 2023, 11:43
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»

ТНТ снимет полнометражный фильм про семью Букиных из Екатеринбурга

ТНТ собирается создать целый фильм, а не просто сериал, о семье Букиных. Об этом сообщил креативный продюсер ТНТ Андрей Никифоров.

Известно, что новый проект о Букиных из Екатеринбурга из 10 серий выйдет на ТНТ 18 декабря текущего года. Известно, что хотя сериал не вышел на экраны, он уже продлен на второй сезон, после которого будет сниматься кинофильм, сообщил Никифоров на мероприятии «Лекторий. Старые шоу о главном».

События в сериале покажут знаменитую киносемью через 10 лет после заключительного эпизода предыдущего проекта. По сюжету, теперь Гена и Даша стали хозяевами загородного дома, а их соседями являются стоматолог с женой. Сладкую жизнь главных героев нарушают их дети. Дочь Света вернулась из Москвы после тяжелого развода, а сын Рома не смог заработать денег, поскольку его бизнес прогорел и становится продавцом магазина обуви, где Гена теперь директор.

В сериале, помимо прежних героев, приняли участие Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов, Екатерина Стулова.

О чем будет полнометражный фильм не сообщается. Ранее сообщалось, что Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ

Памятник Геннадию Букину появится в Екатеринбурге
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#Фильм#Комедия#Сериал#Екатеринбург#Съемки фильма#Гена Букин#Камилла Булгакова
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