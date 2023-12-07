Семья Букиных из сериала «Счастливы вместе» получила свой фильм

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Известно, что новый проект о Букиных из Екатеринбурга из 10 серий выйдет на ТНТ 18 декабря текущего года. Известно, что хотя сериал не вышел на экраны, он уже продлен на второй сезон, после которого будет сниматься кинофильм, сообщил Никифоров на мероприятии «Лекторий. Старые шоу о главном».
События в сериале покажут знаменитую киносемью через 10 лет после заключительного эпизода предыдущего проекта. По сюжету, теперь Гена и Даша стали хозяевами загородного дома, а их соседями являются стоматолог с женой. Сладкую жизнь главных героев нарушают их дети. Дочь Света вернулась из Москвы после тяжелого развода, а сын Рома не смог заработать денег, поскольку его бизнес прогорел и становится продавцом магазина обуви, где Гена теперь директор.
В сериале, помимо прежних героев, приняли участие Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов, Екатерина Стулова.
О чем будет полнометражный фильм не сообщается. Ранее сообщалось, что Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ