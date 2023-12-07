Семья Букиных из сериала «Счастливы вместе» получила свой фильм

События в сериале покажут знаменитую киносемью через 10 лет после заключительного эпизода предыдущего проекта. По сюжету, теперь Гена и Даша стали хозяевами загородного дома, а их соседями являются стоматолог с женой. Сладкую жизнь главных героев нарушают их дети. Дочь Света вернулась из Москвы после тяжелого развода, а сын Рома не смог заработать денег, поскольку его бизнес прогорел и становится продавцом магазина обуви, где Гена теперь директор.