Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале

На создание фильма ушло чуть больше года, и он уже стал победителем на кинофестивалях «Свидание с Россией. Территория Народного Единства», «Северный Характер» и «Вертикаль». Также он вошел полуфинал на американском кинофестивале The MIAMI Short Film Festival, был участником бразильского кинофестиваля CINE HORROR и внеконкурсной программы кинофестиваля «Короче».