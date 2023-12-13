Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сюжет фильма повествует о путешествии старца по Уральским землям. Он идет к своей цели, сталкиваясь с обстоятельствами, которые каждый раз вынуждают его делать выбор. Идея снять такую короткометражку пришла ее создателю после посещения Киндерлинской пещеры по приглашению спелеолога Георгия Сапожникова.
«Хранитель Урала» снят для людей, которые ценят чистый лесной воздух, для тех, кто с воодушевлением гуляет по Уральским хребтам, для тех, кто с увлечением спускается в пещеры, для всех людей кто искренне любит природу Урала, — поделился с TagilCity.ru режиссер Сергей Сомов.
Особенность фильму придает визуальный ряд с видами уникальных природных мест. Все локации для съемок были выбраны на Урале: Киндерлинская пещера в Башкирии, Аракаевская пещера в национальном парке «Оленьи ручьи», Пашийская пещера в Пермском крае, пещера Гебауэра в Сухолом Логу, Главный Уральский Хребет на севере Свердловской области, национальный парк «Зюраткуль» в Челябинской области. По словам Сергея Сомова, каждая смена съемок стала настоящим приключением и испытанием на стойкость:
Вторая по сложности смена на съемках фильма «Хранитель Урала» была на Главном Уральском Хребте, он же ГУХ. Вся съемочная группа преодолела в общей сложности утомительные двенадцать часов дороги, четыре часа тряски по бездорожью, тягучие пять часов подъема по курумнику. Мы накормили тучи кровососущих москитов, испытали жажду от которой язык прилипает к небу, ощутили каково быть промокшим насквозь спускаясь по скользким камням. И все это ради 75 секунд видео-материала, украсивших короткометражный художественный фильм «Хранитель Урала». Таким образом на каждой смене фильм постепенно впитал атмосферу Урала.
На создание фильма ушло чуть больше года, и он уже стал победителем на кинофестивалях «Свидание с Россией. Территория Народного Единства», «Северный Характер» и «Вертикаль». Также он вошел полуфинал на американском кинофестивале The MIAMI Short Film Festival, был участником бразильского кинофестиваля CINE HORROR и внеконкурсной программы кинофестиваля «Короче».
Одна из целей, побудивших создать фильм, привезти на мировые кинофестивали частичку Урала — показать красоту нашего региона людям в разных частях мира. При этом каждый видит что-то свое в этом фильме, иногда люди трактуют даже удивительные для меня смыслы в этом фильме. И то, что так получилось, считаю потрясающе, — считает Сергей Сомов.