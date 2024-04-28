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Около 1000 мигрантов поставили на воинский учет в Свердловской области

Более 1000 мигрантов поставлены на воинский учет в Свердловской области за 4 месяца

28 апреля 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

Около 1000 мигрантов поставили на воинский учет в Свердловской области

Свердловские силовики с начала года поймали и переписали более 1000 экс-мигрантов, которые не спешили самостоятельно регистрироваться в военкомате.

Правоохранители продолжают рейды по выявлению новоиспеченных россиян, получивших паспорта Российской Федерации и не вставших на воинский учет. С начала 2024 года силовики задержали порядка 1000 уклонистов, пишет Ura.ru со ссылкой на Военно-следственное управление СК по Центрально-военному округу.

Только в апреле текущего года удалось вычислить 65 человек из числа новых граждан, которые не спешили исполнять закон о воинской обязанности. Отметим, что 200 мигрантов уже проходят воинскую службу в Вооруженных Силах РФ как по призыву, так и по контракту.

Рейды по постановке на воинский учет силовики обещают проводить на постоянной основе.

Кроме того, с начала года 636 человек депортировали из Свердловской области на родину. Все они находились на территории РФ незаконно.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Силовики#Рейды#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Воинский учет#Российское гражданство
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