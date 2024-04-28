Более 1000 мигрантов поставлены на воинский учет в Свердловской области за 4 месяца

Только в апреле текущего года удалось вычислить 65 человек из числа новых граждан, которые не спешили исполнять закон о воинской обязанности. Отметим, что 200 мигрантов уже проходят воинскую службу в Вооруженных Силах РФ как по призыву, так и по контракту.