Более 1000 мигрантов поставлены на воинский учет в Свердловской области за 4 месяца

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Правоохранители продолжают рейды по выявлению новоиспеченных россиян, получивших паспорта Российской Федерации и не вставших на воинский учет. С начала 2024 года силовики задержали порядка 1000 уклонистов, пишет Ura.ru со ссылкой на Военно-следственное управление СК по Центрально-военному округу.
Только в апреле текущего года удалось вычислить 65 человек из числа новых граждан, которые не спешили исполнять закон о воинской обязанности. Отметим, что 200 мигрантов уже проходят воинскую службу в Вооруженных Силах РФ как по призыву, так и по контракту.
Рейды по постановке на воинский учет силовики обещают проводить на постоянной основе.
Кроме того, с начала года 636 человек депортировали из Свердловской области на родину. Все они находились на территории РФ незаконно.