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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Березовском пойманы и поставлены на воинский учет бывшие мигранты

В Березовском пойманы и поставлены на воинский учет бывшие мигранты

23 апреля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Силовики поставили на военный учет мигрантов в Березовском. Нарушители были выявлены во время рейдов.

Речь идет об иностранцах, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, как это предписывает закон, пишет Ура.ру.

Проверки проходили с 19 по 23 апреля. Силовики посетили рынки и другие общественные пространства. Кроме тех, кому нужно встать на воинский учет, правоохранители выявили мигрантов, которые находятся в РФ без законных оснований для этого.

Их передали представителям миграционной службы. Теперь их могут депортировать на родину.

Ранее екатеринбуржец незаконно ввозил в РФ мигрантов и заработал на этой деятельности 11 млн рублей. Продолжалось все это полтора года.

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#Дарья Сорокина#Общество#Закон#Мигранты#Иностранцы#Депортация#Силовики#Рейды#Миграционная служба#Правоохранители#Екатеринбург#Проверки#Общественные пространства#Березовское#Российское гражданство
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