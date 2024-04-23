В Березовском пойманы и поставлены на воинский учет бывшие мигранты

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Речь идет об иностранцах, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, как это предписывает закон, пишет Ура.ру.
Проверки проходили с 19 по 23 апреля. Силовики посетили рынки и другие общественные пространства. Кроме тех, кому нужно встать на воинский учет, правоохранители выявили мигрантов, которые находятся в РФ без законных оснований для этого.
Их передали представителям миграционной службы. Теперь их могут депортировать на родину.
Ранее екатеринбуржец незаконно ввозил в РФ мигрантов и заработал на этой деятельности 11 млн рублей. Продолжалось все это полтора года.