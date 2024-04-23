Мигрант назвал свиньей спортсменку UFC из Челябинска за езду на велосипеде в шортах

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Она каталась на велосипедах с подругой, как вдруг заметила, что за ними следует машина. В какой-то момент авто ускорилось и подрезало девушек. Водитель начал конфликт, пишет «Урал Мэш».
По словам Ирины, некий мужчина представился Исломиддином, и стал кричать, у него в стране девушки одеваются скромнее. После он назвал девушек шайтанами и свиньями.
Девушки пытались возразить ему, но мигрант повторял: «Ты девочка или мальчик?» Девушки обратились в полицию, после этого иностранца отвезли в отделение.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге учитель оскорбился из-за мата на доске и показал детям средний палец.