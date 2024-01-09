tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Начальник главка МЧС пожелал жителю Волгограда онкологию и шизофрению

Жители Волгограда оскорбились от пожелания начальника главка МЧС

9 января 2024, 10:37
Фото: Николай Любавин на селекторном совещании

Начальник главка МЧС пожелал жителю Волгограда онкологию и шизофрению

Начальник главка МЧС в Волгограде высказал нелицеприятные пожелания в адрес местных жителей. Они были возмущены высказыванием.

Офицер пожелал несчастья пожаловавшимся на него в прокуратуру, сообщают «НовостиВолгограда.ру». В соцсетях появилось видео, на котором Николай Любавин пожелал жалующемуся, чтобы у него отсохли руки, и вся семья заболела онкологией.

Это было сказано на после скандала, который разгорелся из-за выбора для зарплатного проекта банка «Открытие». Там работает жена начальника местного главка МЧС.

Жители Волгограда оказались возмущены высказыванием. Они сошлись на том, что такие слова не достойны звания офицера. Также некоторые пользователи соцсетей упомянули об эффекте бумеранга. В МЧС уже инициировали проверку.

Ранее травматолога из Березовского заставили извиниться за критику СВО.

Высадил на мороз ночью: скандал из-за смены маршрута разразился в такси Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Россияне высказались о подорожании и дефиците лекарств в РоссииМыло за 67 тысяч рублей: скандал разразился в пункте выдачи заказов в Екатеринбурге
#Происшествия#Прокуратура#Скандал#Начальник#Оскорбление#Жители#Волгоград#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина#Пожелание
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Не хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер
Вчера, 15:06
В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель
Вчера, 17:54
«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России
Вчера, 07:32
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Вчера, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Вчера, 17:11