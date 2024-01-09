Жители Волгограда оскорбились от пожелания начальника главка МЧС

Офицер пожелал несчастья пожаловавшимся на него в прокуратуру, сообщают «НовостиВолгограда.ру». В соцсетях появилось видео, на котором Николай Любавин пожелал жалующемуся, чтобы у него отсохли руки, и вся семья заболела онкологией.