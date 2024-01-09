Жители Волгограда оскорбились от пожелания начальника главка МЧС

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Офицер пожелал несчастья пожаловавшимся на него в прокуратуру, сообщают «НовостиВолгограда.ру». В соцсетях появилось видео, на котором Николай Любавин пожелал жалующемуся, чтобы у него отсохли руки, и вся семья заболела онкологией.
Это было сказано на после скандала, который разгорелся из-за выбора для зарплатного проекта банка «Открытие». Там работает жена начальника местного главка МЧС.
Жители Волгограда оказались возмущены высказыванием. Они сошлись на том, что такие слова не достойны звания офицера. Также некоторые пользователи соцсетей упомянули об эффекте бумеранга. В МЧС уже инициировали проверку.
Ранее травматолога из Березовского заставили извиниться за критику СВО.