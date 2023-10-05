Травматолога из Березовского заставили извиниться за критику СВО

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Военный прибыл в родной город в отпуск и обратился в травмпункт Березовской больницы с бытовой травмой. По его рассказу, в кабинете травматологии врач Руслан Калыбеков вслух порассуждал об СВО, и это оскорбило мобилизованного, который позднее обратился с жалобой в городской Союз ветеранов Афганистана.
Это задело и бойца, и меня. Человек должен своим делом заниматься, он не политик и не военный. Он пообещал, что никогда больше такого не скажет, — заявил E1.RU председатель объединения Илюс Акберов.
Спустя менее чем через неделю после инцидента в больнице в березовском издании были размещены публичные извинения Калыбекова. Врач пояснил, что в тот вечер «находился в плохом настроении», а также заявил, что сожалеет о высказанной им оценке СВО и ее участников.
Ранее в сети вспыхнул скандал из-за характеристики «дураки и нищеброды» в адрес мобилизованных, озвученной мужем чиновницы.