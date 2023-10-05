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Травматолога из Березовского заставили извиниться за критику СВО

Травматолога из Березовского заставили извиниться за критику СВО

5 октября 2023, 12:16
Фото: 1MI
В Березовском травматолог местной больницы критически высказался о спецоперации в присутствии мобилизованного бойца, а затем публично извинился.

Военный прибыл в родной город в отпуск и обратился в травмпункт Березовской больницы с бытовой травмой. По его рассказу, в кабинете травматологии врач Руслан Калыбеков вслух порассуждал об СВО, и это оскорбило мобилизованного, который позднее обратился с жалобой в городской Союз ветеранов Афганистана.

Это задело и бойца, и меня. Человек должен своим делом заниматься, он не политик и не военный. Он пообещал, что никогда больше такого не скажет, — заявил E1.RU председатель объединения Илюс Акберов.

Спустя менее чем через неделю после инцидента в больнице в березовском издании были размещены публичные извинения Калыбекова. Врач пояснил, что в тот вечер «находился в плохом настроении», а также заявил, что сожалеет о высказанной им оценке СВО и ее участников.

Ранее в сети вспыхнул скандал из-за характеристики «дураки и нищеброды» в адрес мобилизованных, озвученной мужем чиновницы.

Фото: vk.com/newsber1
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#Общество#Свердловская область#Армия#Конфликт#Мобилизация#Мобилизованные#Мобилизованный#Григорий Орлов
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