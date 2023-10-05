Травматолога из Березовского заставили извиниться за критику СВО

Спустя менее чем через неделю после инцидента в больнице в березовском издании были размещены публичные извинения Калыбекова. Врач пояснил, что в тот вечер «находился в плохом настроении», а также заявил, что сожалеет о высказанной им оценке СВО и ее участников.