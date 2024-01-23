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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Учитель из Индии показал неприличный жест школьникам Екатеринбурга

В Екатеринбурге учитель оскорбился из-за мата на доске и показал детям средний палец

23 января 2024, 09:02
Фото: 1MI

Учитель из Индии показал неприличный жест школьникам Екатеринбурга

Педагог из Индии, на которого ранее родители школы Екатеринбурга пожаловались из-за оскорблений учеников, показал ребятам неприличный жест.

Так учитель отреагировал на нецензурную брань, которую дети написали на доске. Преподаватель английского языка работает в школе №175. По словам родителей, он показал детям два средних пальца, пишет Ура.ру.

Некоторые дети тогда посмеялись, а некоторые оскорбились. Источник издания отметил, что есть вероятность, что школьники просто довели педагога.

Ранее родители жаловались на то, что этот учитель называет детей тупицами и обезьянами. Также их не устраивало то, что он говорит на русском языке «невнятно», а на английском с сильным акцентом.

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#Дети#Свердловская область#Родители#Оскорбления#Педагог#Индия#Английский язык#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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