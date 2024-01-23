В Екатеринбурге учитель оскорбился из-за мата на доске и показал детям средний палец

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Так учитель отреагировал на нецензурную брань, которую дети написали на доске. Преподаватель английского языка работает в школе №175. По словам родителей, он показал детям два средних пальца, пишет Ура.ру.
Некоторые дети тогда посмеялись, а некоторые оскорбились. Источник издания отметил, что есть вероятность, что школьники просто довели педагога.
Ранее родители жаловались на то, что этот учитель называет детей тупицами и обезьянами. Также их не устраивало то, что он говорит на русском языке «невнятно», а на английском с сильным акцентом.