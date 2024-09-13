В Екатеринбурге открыли арт-объект с цитатой на русском жестовом языке

Posted 13 сентября, 08:58
Published 13 сентября, 08:58
Modified 13 сентября, 09:02
Updated 13 сентября, 09:02
На заборе возле Свердловской филармонии художники и неслышащие жители города нарисовали яркий арт-объект. Изобразив жесты, которые обозначают определенные буквы, художники вывели цитату «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь», рассказали в пресс-службе фестиваля.
Екатерина Мандрыгина из Управления культуры города считает, что искусство — это язык для всех, ему не важно кто вы, поэтому оно так легко соединяет людей вместе.
Напомним, что в Нижнем Тагиле открылась выставка стекла.