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Posted 13 сентября, 08:58

Published 13 сентября, 08:58

Modified 13 сентября, 09:02

Updated 13 сентября, 09:02

В Екатеринбурге открыли арт-объект с цитатой на русском жестовом языке

В Екатеринбурге открыли арт-объект с цитатой на русском жестовом языке

13 сентября 2024, 08:58
Фото: STENOGRAFFIA
В Екатеринбурге творцы фестиваля «Стенография» открыли арт-объект, где на языке жестов выведена цитата российского музыканта Игоря Стравинского.

На заборе возле Свердловской филармонии художники и неслышащие жители города нарисовали яркий арт-объект. Изобразив жесты, которые обозначают определенные буквы, художники вывели цитату «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь», рассказали в пресс-службе фестиваля.

Фото: STENOGRAFFIA.

Екатерина Мандрыгина из Управления культуры города считает, что искусство — это язык для всех, ему не важно кто вы, поэтому оно так легко соединяет людей вместе.

Напомним, что в Нижнем Тагиле открылась выставка стекла.

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