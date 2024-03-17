В Первоуральске на трансформаторной подстанции поселились миньоны

Миньоны стали чрезвычайно популярными персонажами в России и мире после выхода в 2015 году одноименной комедии производства компании Illumination Entertainment. В магазинах можно приобрести игрушки для детей, а художники, работающие в стиле стрит-арт, с удовольствием используют образ маленьких желтых «злодеев» в своем творчестве.