tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Первоуральске появился новый мурал с миньонами

В Первоуральске на трансформаторной подстанции поселились миньоны

17 марта 2024, 10:50
Фото: «КП — Екатеринбург»

В Первоуральске появился новый мурал с миньонами

В Первоуральске появился необычный мурал. Местные художники разрисовали забор местной трансформаторной подстанции изображениями миньонов.

В Первоуральске на местном трансформаторе художники-любители поселили миньонов, персонажей из популярного американского мультфильма, пишет «КП — Екатеринбург».

Граффитисты придумали необычный сюжет, превратив одного желтого одноглазого человечка в лампочку. Остальные существа при свете «лампочки» занимаются своими делами.

Фото: «КП — Екатеринбург»

Миньоны стали чрезвычайно популярными персонажами в России и мире после выхода в 2015 году одноименной комедии производства компании Illumination Entertainment. В магазинах можно приобрести игрушки для детей, а художники, работающие в стиле стрит-арт, с удовольствием используют образ маленьких желтых «злодеев» в своем творчестве.

Ранее в Екатеринбурге владельцы Приборостроительного завода закрыли тканью арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем».

Читайте также:
Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в ЕкатеринбургеНа «Серебряном копытце» в Нижнем Тагиле определили самых гибких, ловких и артистичныхДети с ОВЗ из Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса талантов
#Общество#Первоуральск#Арт-объект#Творчество#Художники#Рисунок#Стрит-арт#Трансформатор#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами
Вчера, 17:42
Больше половины жителей Свердловской области проголосовали на выборах президента
Вчера, 16:32
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
15 марта, 15:38
Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 16:47
Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке
Вчера, 13:42
15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева
Вчера, 11:50
"