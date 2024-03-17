В Первоуральске на трансформаторной подстанции поселились миньоны

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Первоуральске на местном трансформаторе художники-любители поселили миньонов, персонажей из популярного американского мультфильма, пишет «КП — Екатеринбург».
Граффитисты придумали необычный сюжет, превратив одного желтого одноглазого человечка в лампочку. Остальные существа при свете «лампочки» занимаются своими делами.
Миньоны стали чрезвычайно популярными персонажами в России и мире после выхода в 2015 году одноименной комедии производства компании Illumination Entertainment. В магазинах можно приобрести игрушки для детей, а художники, работающие в стиле стрит-арт, с удовольствием используют образ маленьких желтых «злодеев» в своем творчестве.
Ранее в Екатеринбурге владельцы Приборостроительного завода закрыли тканью арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем».