Екатеринбургская работа Покраса Лампаса признана лучшим арт-объектом России

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Арт-объект появился в Екатеринбурге еще в 2012 году. Граффити можно увидеть в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле автора с сочетающем каллиграфии и граффити, пишут «Известия».
Отмечается, что Покрас Лампас — один из самых популярных художников России. В последний раз он приезжал в Екатеринбург три года назад для участия в фестивале уличного искусства «Карт-бланш». Тогда он рисовал на стенах здания «Уралмашзавода».
В этот же год он написал на площади Первой пятилетки «Супрематический крест». Позднее эту работу убрали.