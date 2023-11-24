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Граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге стало лучшим арт-объектом России

Екатеринбургская работа Покраса Лампаса признана лучшим арт-объектом России

24 ноября 2023, 10:28
Фото: 1MI

Граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге стало лучшим арт-объектом России

Работа All your walls are belong to us от питерского художника Покраса Лампаса была признана лучшим арт-объектом России. Такую оценку работе эксперты дали в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге.

Арт-объект появился в Екатеринбурге еще в 2012 году. Граффити можно увидеть в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле автора с сочетающем каллиграфии и граффити, пишут «Известия».

Отмечается, что Покрас Лампас — один из самых популярных художников России. В последний раз он приезжал в Екатеринбург три года назад для участия в фестивале уличного искусства «Карт-бланш». Тогда он рисовал на стенах здания «Уралмашзавода».

В этот же год он написал на площади Первой пятилетки «Супрематический крест». Позднее эту работу убрали.

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#Свободное время#Арт-объект#Художник#Граффити#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Исскусство
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