Художница изобразила мурал на стене здания в центре Екатеринбурга

Posted 10 октября, 08:57
Published 10 октября, 08:57
Modified 10 октября, 08:59
Updated 10 октября, 08:59
Данная работа означает сотворение мира. На изображении присутствуют несколько девушек, которые окутаны легкой материей, рассказали в пресс-службе ежегодного мероприятия STENOGRAFFIA.
По словам художницы, при создании работ она не использует готовые истории или какие-либо произведения, поэтому она предоставляет возможность горожанам интерпретировать мурал по-своему.
Вера также отметила, что эскиз мурала совпал с ее интересом к японской гравюре, которая немного оказала влияние на форму. При этом материя, окутывающая девушек, символизирует иллюзорность нынешнего мироздания.
Напомним, в Екатеринбурге на забор около филармонии был нанесен арт-объект на жестовом языке.