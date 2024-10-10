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Posted 10 октября, 08:57

Published 10 октября, 08:57

Modified 10 октября, 08:59

Updated 10 октября, 08:59

Художница изобразила мурал на стене здания в центре Екатеринбурга

Художница изобразила мурал на стене здания в центре Екатеринбурга

10 октября 2024, 08:57
Фото: STENOGRAFFIA
Художница из Нижнего Новгорода Вера Шидрина изобразила мурал «Сквозной процесс» на внешней стороне здания в Екатеринбурге. Работу можно увидеть на улице 8 марта.

Данная работа означает сотворение мира. На изображении присутствуют несколько девушек, которые окутаны легкой материей, рассказали в пресс-службе ежегодного мероприятия STENOGRAFFIA.

По словам художницы, при создании работ она не использует готовые истории или какие-либо произведения, поэтому она предоставляет возможность горожанам интерпретировать мурал по-своему.

Вера также отметила, что эскиз мурала совпал с ее интересом к японской гравюре, которая немного оказала влияние на форму. При этом материя, окутывающая девушек, символизирует иллюзорность нынешнего мироздания.

Напомним, в Екатеринбурге на забор около филармонии был нанесен арт-объект на жестовом языке.

Stenograffia отправится из Екатеринбурга в Арабские Эмираты
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#Елизавета Зиборова#Общество#Фестиваль#Искусство#Арт-объект#Современное искусство#Художница#Изобразительное искусство#Екатеринбург#Стенограффия
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