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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Екатеринбургский фестиваль стенографии проведут в ОАЭ

Stenograffia отправится из Екатеринбурга в Арабские Эмираты

15 июля 2024, 12:53
Фото: 1MI

Екатеринбургский фестиваль стенографии проведут в ОАЭ

15-й по счету фестиваль Stenograffia запланирован на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель министерства международных и внешнеэкономических связей правительства Свердловской области Андрей Кавказский.

Непосредственно фестиваль состоится в «Русском доме». По словам Кавказского, мероприятие может пройти в октябре–декабре текущего года.

Также представитель регионального правительства отметил, что для проведения выездного фестиваля возможно заключения соглашения на уровне двух государств — РФ и ОАЭ. Также предполагается, что работы художников появятся в одном из городов ОАЭ, необязательно в Дубае.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле состоится фестиваль бардовской песни.

#Ирина Кирилова#Общество#Фестиваль#Свердловская область#Мероприятие#Соглашение#Екатеринбург
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