Stenograffia отправится из Екатеринбурга в Арабские Эмираты

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Непосредственно фестиваль состоится в «Русском доме». По словам Кавказского, мероприятие может пройти в октябре–декабре текущего года.
Также представитель регионального правительства отметил, что для проведения выездного фестиваля возможно заключения соглашения на уровне двух государств — РФ и ОАЭ. Также предполагается, что работы художников появятся в одном из городов ОАЭ, необязательно в Дубае.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле состоится фестиваль бардовской песни.