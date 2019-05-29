Сейчас там леса, заросшие поля и свалки, а обещают отели и панорамные рестораны

Определённая часть туристических мероприятий уже проводится, но не хватает организованных мест. Если мы их сделаем, то получим качественного клиента. Даже я в нынешних условиях бы не хотел так отдыхать, да и поколение Z требует этого. Мы будем помогать таким видам бизнеса. Мы уже сейчас продвигаем своих партнёров, а они — представляют услуги, по выходным здесь битком. Это последовательный процесс по развитию туризма и туристического кластера, говорит он.