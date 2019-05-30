В Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Гагарина в рамках БКАД

Могу констатировать, что на этом объекте БКАД я вижу, что все идёт в соответствии с намеченными планами. Работы специально начаты со стороны проходной ФКП «НТИИМ», чтобы минимизировать сложности с передвижением на автомобилях по территории посёлка,отметил Владислав Пинаев.