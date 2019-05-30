В Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Гагарина в рамках БКАД

Posted 30 мая 2019, 17:35
Published 30 мая 2019, 17:35
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
В рамках объезда глава города проверил с каким темпом ведутся работы и узнал, какие сложности могут испытывать владельцы автомобилей и жители Старателя в связи с начавшимся ремонтом.
Могу констатировать, что на этом объекте БКАД я вижу, что все идёт в соответствии с намеченными планами. Работы специально начаты со стороны проходной ФКП «НТИИМ», чтобы минимизировать сложности с передвижением на автомобилях по территории посёлка,отметил Владислав Пинаев.
Подготовительные работы начались ещё 24 мая, за прошедшую неделю было выполнено фрезерование 50% дороги, демонтировано 50% бортового камня, подготовлено основание. Согласно утверждённому ранее плану ремонт должен был начаться в июне, но благодаря наличию достаточного количества материалов рабочие приступили раньше назначенного срока. На 30 мая установлено порядка 600 метров нового бортового камня. Всего планируется установка 3,5 километров новых дорожных бордюров.