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Posted 30 мая 2019, 17:35

Published 30 мая 2019, 17:35

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Гагарина в рамках БКАД

30 мая 2019, 17:35
В рамках плана реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улицы Гагарина. На объекте 30 мая побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках объезда глава города проверил с каким темпом ведутся работы и узнал, какие сложности могут испытывать владельцы автомобилей и жители Старателя в связи с начавшимся ремонтом.

Могу констатировать, что на этом объекте БКАД я вижу, что все идёт в соответствии с намеченными планами. Работы специально начаты со стороны проходной ФКП «НТИИМ», чтобы минимизировать сложности с передвижением на автомобилях по территории посёлка,отметил Владислав Пинаев.

Подготовительные работы начались ещё 24 мая, за прошедшую неделю было выполнено фрезерование 50% дороги, демонтировано 50% бортового камня, подготовлено основание. Согласно утверждённому ранее плану ремонт должен был начаться в июне, но благодаря наличию достаточного количества материалов рабочие приступили раньше назначенного срока. На 30 мая установлено порядка 600 метров нового бортового камня. Всего планируется установка 3,5 километров новых дорожных бордюров.

#Транспорт#Нижний Тагил#Улица#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Нацпроект БКАД
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