Бывший топ-менеджер «дочки» УВЗ объявлен в международный розыск

В 2017 году «Ростех» принял решение о досрочном прекращении договора аренды с ФГК. Глава госкорпорации Сергей Чемезов обратился к гендиректору РЖД с просьбой вернуть вагоны до конца 2017 года. При этом он потребовал увеличения арендной ставки до «рыночного уровня». Стоимость аренды одного полувагона возросла до 1,3 тысячи рублей в сутки. ФГК вернула 27,2 тысячи вагонов «УВЗ-логистик» 1 ноября 2017 года. «Ростеху» удалось избежать штрафа в 4 миллиона за досрочное прекращение договора. Госкорпорация инициировала проверку сделки с ФГК в МВД. По предварительной оценке «Ростеха», вагоны сдавались в аренду по заниженной цене, что принесло компании упущенную выгоду. Однако ФГК заявила, что за период действия договора аренды ставка на рынке поднялась на 70%.