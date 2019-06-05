Роман экс-тагильчанина Алексея Сальникова вошел в шорт-лист премии «Большая книга»

В начале года уроженец Нижнего Тагила Александр Кузьменков вошел в список финалистов Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова, однако победителем премии стал Алексей Сальников, который ранее также проживал в Нижнем Тагиле. Тогда на суд жюри он также представил роман «Опосредовано».