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Posted 5 июня 2019, 15:02

Published 5 июня 2019, 15:02

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Роман экс-тагильчанина Алексея Сальникова вошел в шорт-лист премии «Большая книга»

5 июня 2019, 15:02
Алексей Сальников, который ранее проживал в Нижнем Тагиле, представил на суд жюри свой роман «Опосредовано». Произведение вошло в шорт-лист премии, сообщает telegram-канал «Горький».

Писатели, вошедшие в шорт-лист премии, были объявлены на традиционном Литературном обеде в ГУМе. В список вошли произведения двух свердловских писателей: «Опосредовано» Алексея Сальникова и «Дождь в Париже» Романа Сенчина.

После составления короткого листа начинается работа жюри премии, в составе которого более 100 человек. В июне желающие смогут отдать голоса за полюбившееся литературное произведение. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 3 млн рублей.

В начале года уроженец Нижнего Тагила Александр Кузьменков вошел в список финалистов Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова, однако победителем премии стал Алексей Сальников, который ранее также проживал в Нижнем Тагиле. Тогда на суд жюри он также представил роман «Опосредовано».

#Общество#Нижний Тагил#Премия#Писатель#Литература
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