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Posted 7 июня 2019, 14:12

Published 7 июня 2019, 14:12

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Москве журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

7 июня 2019, 14:12
В Москве журналисты устроили у здания управления МВД одиночные пикеты в поддержку корреспондента Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Полиция Москвы начала задерживать участников пикета в поддержку спецкора Ивана Голунова. Журналисты вышли с плакатами к зданию городского управления МВД.

Среди задержанных оказались журналисты Авел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня. В официальном заявлении МВД говорится, что у корреспондента нашли наркотики, запрещенные вещества также обнаружили в квартире Голунова.

Адвокат корреспондента Дмитрий Джулай считает, что наркотики были подброшены сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейские отказались брать у журналиста смывы рук и срезы ногтей. Экспертиза могла бы подтвердить: прикасался или нет Голунов к наркотикам.

Upd: Туманов и Азар сообщили, что всех задержанных на одиночных пикетах журналистов отпустили без составления протоколов.

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#Москва#Задержание#Пикет#Журналисты#Происшествия
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