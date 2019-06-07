В Москве журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Адвокат корреспондента Дмитрий Джулай считает, что наркотики были подброшены сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейские отказались брать у журналиста смывы рук и срезы ногтей. Экспертиза могла бы подтвердить: прикасался или нет Голунов к наркотикам.