Жители Нижнего Тагила стали чаще болеть сальмонеллезом

Заболеваемость сальмонеллезом на территории муниципалитета носит волнообразный характер, пики случаются раз в семь лет. При этом, в спокойное время показатель в полтора раза превышает среднеобластные данные, в период пиков заболеваемости показатель превышен в пять-шесть раз. Среди заболевших в прошлом году — 104 ребенка и 52 взрослых.