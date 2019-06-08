Дело Ивана Голунова: что известно спустя двое суток после задержания журналиста

6 июня днем Иван Голунов шел на рабочую встречу с коллегой по Цветному бульвару в Москве. Примерно в 14:40 к нему подбежали двое мужчин в «гражданском», и объявили, что он задержан. На просьбу представиться они ответили: «А ты не догадываешься? Уголовный розыск!». После Ивану заломали руки, надели наручники и отвели в автомобиль, рассказал Голунов на допросе. Уже в машине, после требования журналиста об адвокате, полицейские показали удостоверения: задержание провели Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. Один из сотрудников достал у журналиста телефон и потребовал разблокировать — он отказался.