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Posted 13 июня 2019, 15:35

Published 13 июня 2019, 15:35

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Участника акции в поддержку Ивана Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

13 июня 2019, 15:35
В Москве оштрафован Вячеслав Стеблин, который 12 июня был задержан во время акции в поддержку Ивана Голунова, сообщает «Медуза».

Суд приговорил Стеблина к штрафу в размере 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, предусматривает штраф в 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

12 июня более 400 человек были задержаны во время проведения акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, с которого накануне сняли обвинения в распространении наркотиков. К вечеру среды в ОВД остались четыре человека.

#Общество#Суд#Штраф#Задержание
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