Российские газеты выйдут с надписью «Я/Мы Иван Голунов»

Posted 10 июня 2019, 05:04
Published 10 июня 2019, 05:04
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Акция направлена на поддержку журналиста, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков. Аналогичная акция проходила во Франции и была использована по всему миру. Тогда газеты публиковали лозунг »Я — Шарли», как символ осуждения расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.
Участвующие в акции российские СМИ требуют детальной проверки обстоятельств задержания журналиста, а также прозрачности расследования.
Напомним, что Ивана Голунова задержали 4 июня, у него нашли наркотики. Как сообщает сам Иван, наркотические средства ему подкинули. Коллеги Голунова вышли на акции протеста. Задержание представителя СМИ связывают с его последними громкими расследованиями. 8 июня Ивана отпустили под домашний арест.