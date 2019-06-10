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Posted 10 июня 2019, 05:04

Published 10 июня 2019, 05:04

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Российские газеты выйдут с надписью «Я/Мы Иван Голунов»

10 июня 2019, 05:04
Российские газеты «Ведомости», РБК, «Коммерсант» 10 июня выйдут с надписью на первой полосе «Я/Мы Иван Голунов», пишут «Новые известия».

Акция направлена на поддержку журналиста, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков. Аналогичная акция проходила во Франции и была использована по всему миру. Тогда газеты публиковали лозунг »Я — Шарли», как символ осуждения расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Участвующие в акции российские СМИ требуют детальной проверки обстоятельств задержания журналиста, а также прозрачности расследования.

Напомним, что Ивана Голунова задержали 4 июня, у него нашли наркотики. Как сообщает сам Иван, наркотические средства ему подкинули. Коллеги Голунова вышли на акции протеста. Задержание представителя СМИ связывают с его последними громкими расследованиями. 8 июня Ивана отпустили под домашний арест.

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#СМИ#Иван Голунов#Задержание#Протест#Журналисты#Общество
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