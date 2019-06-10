Ройзман о ситуации с Голуновым: «Дело по наркотикам похоронить невозможно»

Напомним, что Голунова задержали в Москве 4 июня, об этом его родственники узнали спустя 12 часов. У журналиста при себе были найдены наркотики, однако он заявляет, что ему их подкинули. Коллеги Голунова считают, что это связано с профессиональной деятельностью и рядом громких расследований журналиста. Журналисты России вышли на пикеты в поддержку Голунова. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест.