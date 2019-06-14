Жителя Екатеринбурга в «Оленьих ручьях» укусила гадюка

Екатеринбуржец с женой и дочерями приехал на отдых в парк «Оленьи ручьи». Семья сняла домик и пошла на прогулку. В траве мужчина заметил ящерку и хотел поймать ее, чтобы показать детям. Когда он засунул руку в траву, почувствовал укус. Он тут же сообщил об этом супруге. Сотовая связь в месте, где находилась семья, не ловит. Супруга набрала номер 112. Диспетчеры вызвали бригаду скорой, которая и встретила мужчину.