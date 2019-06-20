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Posted 20 июня 2019, 14:40

Published 20 июня 2019, 14:40

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Суд отменил приговор мужчине, пытавшемуся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

20 июня 2019, 14:40
Игорю Щуке, который пытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, отменили приговор, пишет Znak.

За покушение на вандализм Щука был приговорен к одному году исправительных работ. Предыдущее решение отменил президиум Смоленского областного суда.

Игорь Щука является членом незарегистрированной в России партии «Другая Россия». В 2017 году он попытался поджечь памятник у Ельцин Центра. Но не успел этого сделать, так как был задержан охранниками. Так как он являлся гражданином Белоруссии, Верх-Исетский районный суд постановил депортировать обвиняемого в вандализме. Однако Щука не нарушал условий пребывания в России, поэтому решение было отменено.

В 2018 году суд назначил Щуке наказание, но найти его удалось лишь в январе 2019 года в Смоленске. За уклонение от наказания его приговорили к году колонии-поселения.

#Общество#Новости УрФО#Приговор#Памятник#Ельцин Центр#Борис Ельцин
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