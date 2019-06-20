В Свердловской области заполнят рыбой три водоема

Posted 20 июня 2019, 05:25
Published 20 июня 2019, 05:25
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Экологическая помощь будет оказана Исетскому водохранилищу, Волчихинскому водохранилищу и Верхне-Сысертскому пруду. В водоемы запустят мальков сазана, судака, толстолобика. По результатам исследований установлено, что данные породы рыб наиболее подходят для этих водоемов.
Зарыбление повышает рекреационное и рыбохозяйственное значение водоемов. Рыбы съедают часть водорослей, что способствует самоочищению водохранилищ и пруда.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что из 67 водоемов на территории области безопасным для купания признан лишь один.