В Свердловской области заполнят рыбой три водоема

Экологическая помощь будет оказана Исетскому водохранилищу, Волчихинскому водохранилищу и Верхне-Сысертскому пруду. В водоемы запустят мальков сазана, судака, толстолобика. По результатам исследований установлено, что данные породы рыб наиболее подходят для этих водоемов.