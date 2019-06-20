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Posted 20 июня 2019, 05:25

Published 20 июня 2019, 05:25

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Свердловской области заполнят рыбой три водоема

20 июня 2019, 05:25
Осенью этого года в рамках нацпроекта «Экология» проведут зарыбление трех водоемов, сообщает правительство Свердловской области.

Экологическая помощь будет оказана Исетскому водохранилищу, Волчихинскому водохранилищу и Верхне-Сысертскому пруду. В водоемы запустят мальков сазана, судака, толстолобика. По результатам исследований установлено, что данные породы рыб наиболее подходят для этих водоемов.

Зарыбление повышает рекреационное и рыбохозяйственное значение водоемов. Рыбы съедают часть водорослей, что способствует самоочищению водохранилищ и пруда.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что из 67 водоемов на территории области безопасным для купания признан лишь один.

#Экология#Свердловская область#Здоровье#Водоемы#Рыба
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