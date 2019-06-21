Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета

Posted 21 июня 2019, 09:56
Published 21 июня 2019, 09:56
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Курентзис при этом продолжит руководить Дягилевским фестивалем. После ухода из театра он планирует сосредоточиться на развитии оркестра и хора musicAeterna.
Как пояснил директор театра Андрей Борисов, Курентзис останется в Перми.
Он продолжит радовать жителей Перми симфоническими программами, а также будет осуществлять постановки в своем родном пермском театре,сообщил корреспондентам Ура.ру Борисов.
Ранее сообщалось, что Курентзис уезжает в Санкт-Петербург и забирает с собой треть театральной труппы.