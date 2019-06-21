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Posted 21 июня 2019, 09:56

Published 21 июня 2019, 09:56

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета

21 июня 2019, 09:56
О том, что Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета стало известно от пресс-службы учреждения культуры сегодня, 21 июня.

Курентзис при этом продолжит руководить Дягилевским фестивалем. После ухода из театра он планирует сосредоточиться на развитии оркестра и хора musicAeterna.

Как пояснил директор театра Андрей Борисов, Курентзис останется в Перми.

Он продолжит радовать жителей Перми симфоническими программами, а также будет осуществлять постановки в своем родном пермском театре,сообщил корреспондентам Ура.ру Борисов.

Ранее сообщалось, что Курентзис уезжает в Санкт-Петербург и забирает с собой треть театральной труппы.

#Общество#Музыка#Пермь#Театр#Оркестр
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