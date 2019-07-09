В Нижнем Тагиле недобросовестные УК Вагонки получили предостережения прокуратуры

С 1 июня весь имущественный комплекс НТ МУП «Горэнерго» был передан во вновь образованное муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ», сказал вице-мэр. — К новому предприятию перешли все полномочия по тепло- и водоснабжению Вагонки, поэтому управляющие компании, у которых были заключены договоры на сбор финансовых средств за коммунальные услуги (водо- и теплоснабжение) со старым предприятием, утратили это право. Предостережение об этом на минувшей неделе им вынесла государственная жилищная инспекция,рассказал собравшимся первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.