Челябинец обвинил жителя Екатеринбурга в том, что он выстрелил в его собаку

Posted 10 июля 2019, 15:26
Published 10 июля 2019, 15:26
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Инцидент произошел на окраине челябинского поселка Красный камень, расположенного на озере Увильды. Местный житель гулял со своими двумя собаками породы американская акита. Ему навстречу шел екатеринбуржец с лабрадором.
Шагов за 15-20 до меня он начал материться, мол, убирай своих собак. Потом достал пистолет и выстрелил. Я сначала подумал, что он выстрелил в землю, рассказал мужчина.
Пуля, которая попала в голову одной из собак, пробила лобную кость и сломала решетчатую кость. Животному сделали несколько операций. Собака осталась жива.
Екатеринбуржец заявил, что испугался собак и поэтому выстрелил. Материалы уголовного дела направлены в суд. За стрельбу мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.