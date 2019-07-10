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Posted 10 июля 2019, 15:26

Published 10 июля 2019, 15:26

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Челябинец обвинил жителя Екатеринбурга в том, что он выстрелил в его собаку

10 июля 2019, 15:26
Челябинец рассказал, что во время прогулки житель Екатеринбурга выстелил в его собаку из пистолета, пишет Ура.ру.

Инцидент произошел на окраине челябинского поселка Красный камень, расположенного на озере Увильды. Местный житель гулял со своими двумя собаками породы американская акита. Ему навстречу шел екатеринбуржец с лабрадором.

Шагов за 15-20 до меня он начал материться, мол, убирай своих собак. Потом достал пистолет и выстрелил. Я сначала подумал, что он выстрелил в землю, рассказал мужчина.

Пуля, которая попала в голову одной из собак, пробила лобную кость и сломала решетчатую кость. Животному сделали несколько операций. Собака осталась жива.

Екатеринбуржец заявил, что испугался собак и поэтому выстрелил. Материалы уголовного дела направлены в суд. За стрельбу мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

#Общество#Челябинск#Собака#Выстрел
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