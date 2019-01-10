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Posted 10 января 2019,, 15:04

Published 10 января 2019,, 15:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Услышала сильный вой»: неизвестные из Верхнего Тагила выстрелили в двух собак

10 января 2019, 15:04
Неизвестные люди из Верхнего Тагила в охранной зоне произвели выстрелы в двух собак. Одно животное погибло на месте, второе убежало.

Выстрелы услышала гуляющая с собакой тагильчанка. Девушка побежала в сторону, откуда были слышны выстрелы, но неизвестные скрылись.

Было два выстрела и сильный вой собаки. Она услышала, как хлопнула дверь машины и автомобиль уехал, передал выезжающий на место происшествия волонтер со слов очевидца.

Тагильчанка увидела тело мертвого животного, а также убегающую раненую собаку.

Волонтеры написали заявление в полицию, они планируют обратиться в прокуратуру, сообщается в новостях Четвертого канала.

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#Происшествия#Животные#Жестокое обращение#Насилие#Волонтеры#Жители#Выстрел#Верхний Тагил#Смерть животного
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