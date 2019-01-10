«Услышала сильный вой»: неизвестные из Верхнего Тагила выстрелили в двух собак

Posted 10 января 2019,, 15:04
Published 10 января 2019,, 15:04
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Выстрелы услышала гуляющая с собакой тагильчанка. Девушка побежала в сторону, откуда были слышны выстрелы, но неизвестные скрылись.
Было два выстрела и сильный вой собаки. Она услышала, как хлопнула дверь машины и автомобиль уехал, передал выезжающий на место происшествия волонтер со слов очевидца.
Тагильчанка увидела тело мертвого животного, а также убегающую раненую собаку.
Волонтеры написали заявление в полицию, они планируют обратиться в прокуратуру, сообщается в новостях Четвертого канала.