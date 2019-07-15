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Posted 15 июля 2019,, 05:24

Published 15 июля 2019,, 05:24

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

УБТ-Сервис выиграла торги на подготовку ремонта 30 километров тагильских улиц по БКАД

15 июля 2019, 05:24
Компания «УБТ-Сервис» выиграла конкурс по разработке проектной документации на ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Работы входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и начнутся в 2020 году.

Согласно техническому заданию, до 20 сентября УБТ-сервис предстоит подготовить документацию для ремонта дорог на 22 улицах, в частности:

по улице Окунева на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей;

по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Красногвардейская;

1,2 км на проспекте Строителей;

по проспекту Уральский на участке от улицы Береговая-Ударная до проспекта Октябрьский;

по улице Юности на участке от Восточного шоссе до улице Алтайская.

Изначальная цена контракта составляла 4,8 миллионов рублей, по ходу торгов она снизилась до 3,6 миллионов рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. Большая часть этой суммы (95%) будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся — из местного. В 2019 году дорожники освоят 600 млн рублей и отремонтируют 24 участка на 21 улице. Со списком объектов, а также со схемами организации движения во время проведения работ можно ознакомиться на сайте города. Первый объект, который также ремонтировала компания «УБТ-сервис», был сдан в июле.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Убт-сервис#Дороги#КТГ БКАД#Нацпроект БКАД
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