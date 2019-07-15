УБТ-Сервис выиграла торги на подготовку ремонта 30 километров тагильских улиц по БКАД

Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. Большая часть этой суммы (95%) будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся — из местного. В 2019 году дорожники освоят 600 млн рублей и отремонтируют 24 участка на 21 улице. Со списком объектов, а также со схемами организации движения во время проведения работ можно ознакомиться на сайте города. Первый объект, который также ремонтировала компания «УБТ-сервис», был сдан в июле.