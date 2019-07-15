УБТ-Сервис выиграла торги на подготовку ремонта 30 километров тагильских улиц по БКАД

Posted 15 июля 2019,, 05:24
Published 15 июля 2019,, 05:24
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Согласно техническому заданию, до 20 сентября УБТ-сервис предстоит подготовить документацию для ремонта дорог на 22 улицах, в частности:
по улице Окунева на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей;
по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Красногвардейская;
1,2 км на проспекте Строителей;
по проспекту Уральский на участке от улицы Береговая-Ударная до проспекта Октябрьский;
по улице Юности на участке от Восточного шоссе до улице Алтайская.
Изначальная цена контракта составляла 4,8 миллионов рублей, по ходу торгов она снизилась до 3,6 миллионов рублей.
Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. Большая часть этой суммы (95%) будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся — из местного. В 2019 году дорожники освоят 600 млн рублей и отремонтируют 24 участка на 21 улице. Со списком объектов, а также со схемами организации движения во время проведения работ можно ознакомиться на сайте города. Первый объект, который также ремонтировала компания «УБТ-сервис», был сдан в июле.