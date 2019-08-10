В Екатеринбурге мошенники продают билеты от имени «Коляда-театра»

Я лично позвонил по телефону, который там указан. А эта девочка смеётся и говорит: мы удалённо предоставляем какие-то там услуги по билетам. Что-то такое она мне сказала. Я говорю: «Я — Коляда Николай!», а она у меня спрашивает: «На какой спектакль вы хотите купить билеты?»рассказал драматург в интервью журналистам.