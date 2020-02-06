В Нижнем Тагиле разработают техническое задание для проекта по реновации завода-музея

Также участникам напомнили, что строительство на территории музея-завода запрещено, потому что она является объектом культурного наследия. Для размещения представительств металлургических областей России директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева предложила использовать здание листобойного цеха. По ее словам, здание хорошо сохранилось и имеет большую площадь. Также она допустила, что можно сделать два уровня, чтобы увеличить площадь вдвое.