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Posted 6 февраля 2020, 08:38

Published 6 февраля 2020, 08:38

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Нижнем Тагиле разработают техническое задание для проекта по реновации завода-музея

6 февраля 2020, 08:38
На встрече главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с Эдуардом Росселем было решено начать разработку технического задания для реализации проекта по реновации завода музея, сообщает пресс-служба администрации города.

Во время встречи главы города Владислава Пинаева с представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области Эдуардом Росселем, обсуждался проект по реновации территории завода-музея.

Накануне совещания для участников была проведена экскурсия. Они осмотрели сохранившиеся объекты культурного наследия.

Руководитель проекта «Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» Маргарита Кузовкова представила концепцию развития территории.

Это очень динамичная и самодостаточная индустриальная площадка содержит полный металлургический цикл, где можно проследить развитие технологий металлургии с использованием энергии воды и пара. Кроме того — это 30 гектаров исторической территории и более 50 промышленных зданий и сооружений XVIII–XXI веков, рассказала Маргарита Кузовкова.

На сегодняшний день концепция реновации предполагает сохранение технологий, используемых в металлургии в XVIII–XX веках. Из старых производственных цехов планируется сделать выставочные залы, оранжереи, виртуальные научные центры с техническими и экологическими лабораториями, а также детские площадки для обучения.

Территория будет поделена на историческую, историко-производственную и историко-досуговую зоны.

В связи с проблемой реставрации индустриальных объектов культурного наследия, мы предлагаем вовлекать в процесс производственников, проектные институты, специалистов промышленных предприятий и Гипромезы, подчеркнула Маргарита Кузовкова.

По словам Эдуарда Росселя проект не имеет аналогов в России и должен статьи пилотным. Он считает, что в комплексе должно быть здание, где будут представлены металлургические области России.

Мария Розанова считает, что концепция реновации завода-музея имеет большую историю.

Сейчас необходимо полностью прописать демидовский маршрут, куда, в том числе, войдут исторические объекты Нижнего Тагила, и приступать к подготовке технического задания на проектирование, сказала она.

Также участникам напомнили, что строительство на территории музея-завода запрещено, потому что она является объектом культурного наследия. Для размещения представительств металлургических областей России директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева предложила использовать здание листобойного цеха. По ее словам, здание хорошо сохранилось и имеет большую площадь. Также она допустила, что можно сделать два уровня, чтобы увеличить площадь вдвое.

#Общество#Нижний Тагил#Эдуард Россель#Реновация
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