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Posted 20 февраля 2020, 12:00

Published 20 февраля 2020, 12:00

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта трубопровода на Гальянке

20 февраля 2020, 12:00
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта трубопровода на Уральском проспекте, 32а за 7,3 миллиона рублей. В техническом задании сообщается, что перекладка наружных инженерных сетей должна быть согласована с ЗАО «Стройкоплекс», которая на этом месте строит детский сад на 170 мест.

Согласно документу, планируется перекладка сети водопровода с заменой труб на полиэтиленовые, а также замена участка теплотрассы. Помимо этого, в стоимость входит ввод сетей в эксплуатацию. После завершения работ подрядчик будет обязан предоставить гарантию на 5 лет.

Закупка была размещена 20 февраля, а окончание подачи заявок назначено на 3 марта. К работам необходимо приступить 1 апреля, а срок их выполнения — 4 месяца.

Напомним, 6 декабря состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство детского сада на 170 мест на Уральском проспекте, 32а. Цена контракта — 144,6 миллиона рублей. Победителем стало ЗАО «Стройкоплекс». Подрядчик построит трехэтажное здание с подвалом, оборудует зоны для хранения колясок и санок, а также создаст доступную среду для маломобильных групп. Согласно заданию, в детском саду должны быть залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинский блок, пищеблок, постирочная и гладильная комнаты, административно-бытовые помещения, столярная мастерская, помещения для ремонта и хранения светильников, комнаты для хранения неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп, подсобные помещения (хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, кладовая мягких принадлежностей, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовая). «Стройкомплекс» должен приступить к работам сразу после заключения контракта. Строительство детского сада рассчитано на один этап продолжительностью 10,5 месяцев.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Администрация#Детские сады#Трубопровод#Администрация Нижнего Тагила#Александр Зверев
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