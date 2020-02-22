tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2020, 10:37

Published 22 февраля 2020, 10:37

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Правительство Свердловской области поможет финансово «Коляда-Театру»

22 февраля 2020, 10:37
Правительство Свердловской области готово оказать денежную поддержку «Коляда-Театру», пишет Ура.ру.

По словам худрука театра Николая Коляды, Евгений Куйвашев дал поручение сделать все необходимое для помощи театру. Также он рассказал, что встретился с вице-губернатором Павлом Крековым. На встрече обсуждались два варианта: выделение каждый месяц из бюджета определенной суммы на нужды учреждения или спонсорская помощь со стороны. Коляда отметил, что ежемесячно театру необходимо порядка 1,5-2 млн рублей.

Павел Креков в свою очередь пояснил, что «Коляда-Театр» является одним из брендов Свердловской области. Он сказал, что поддержка театра будет увеличена в три раза. Кроме того, будет решаться вопрос о плате за коммунальные услуги и налоги.

Напомним, Николай Коляда обратился к губернатору региона с просьбой оказать финансовую поддержку театру.

#Общество#Деньги#Евгений Куйвашев#Театр#Павел Креков#Николай Коляда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика