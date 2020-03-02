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Posted 2 марта 2020, 05:10

Published 2 марта 2020, 05:10

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Итоги недели: кадровый голод, уехавшая молодёжь, стычки активистов и дети без крыши

2 марта 2020, 05:10
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.

В январе мы рассказывали о проблемах поиска работы в Нижнем Тагиле, а теперь узнали, что происходит с обратной стороны — с поиском работников. Пообщались на эту тему с тагильскими специалистами по кадрам, а также представителями малого и среднего бизнеса.

«Найти человека не проблема, но…». С какими кадрами сталкиваются работодатели Тагила
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25 февраля прошло предварительное заседание суда между местной активисткой и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надежде Ноговициной из-за доски позора, опубликованной в соцсетях. В том посте Юсупову обвинили в блокировке канала движения на «YouTube». Девушка с этим не согласилась и решила добавиться правды через прокуратуру и суд.

Вышла третья часть о молодёжи Нижнего Тагила. В этот раз наши спикерами были те, кто покинул родной город. В статье они рассказывают, почему приняли такое решение и оправдались ли их надежды на переезд.

В марте 2018 года мужа жительницы Нижнего Тагила Натальи Данильченко посадили в тюрьму на 13 лет. По словам Натальи, она сама написала на него заявление за попытку изнасилования своей дочери. Наталья тогда нигде не работала, как говорит, обеспечивал муж. Поэтому женщине с детьми, пока Данильченко искала работу, финансово помогала мать. Летом 2018 года, по словам Натальи, в квартире начал осыпаться потолок…

28 февраля на аппаратном совещании в мэрии обсудили начало строительства моста через Тагильский пруд. Дорожники планируют приступить к работе на этой неделе. По словам мэра, необходимо начинать, пока техника дорожной службы полностью не задействована в БКАД.

Расчистка под строительство моста через Тагильский пруд начнётся со следующей недели
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Администрация начала активные действия по решению вопроса об изъятом имуществе МУП «НТТС». Напомним, ранее мы писали, что внешний управляющий пыталась оспорить законность сделки (на сумму 130 миллионов рублей, между прочим). Недавно мэрия постановила передать МУПу, вместо ранее изъятого, другое имущество.

#Общество#Нижний Тагил
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