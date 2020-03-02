Итоги недели: кадровый голод, уехавшая молодёжь, стычки активистов и дети без крыши

В марте 2018 года мужа жительницы Нижнего Тагила Натальи Данильченко посадили в тюрьму на 13 лет. По словам Натальи, она сама написала на него заявление за попытку изнасилования своей дочери. Наталья тогда нигде не работала, как говорит, обеспечивал муж. Поэтому женщине с детьми, пока Данильченко искала работу, финансово помогала мать. Летом 2018 года, по словам Натальи, в квартире начал осыпаться потолок…