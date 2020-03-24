Медруководство назвало эпидемиологическую обстановку в Нижнем Тагиле «стабильной»

Напомним, ранее прибывшие из Европы тагильские туристы жаловались, что несколько дней, будучи на самоизоляции, не могли дождаться медосмотра на предмет наличия коронавируса. Накануне АН «Между строк» написало, что их журналист с температурой и кашлем (незадолго до этого она три недели провела в больнице из-за пневмонии) пытался обследоваться на коронавирус с 16 марта, вызывал врачей по телефонной консультации Роспотребнадзора, приходил в поликлинику, но медики прибыли к нему лишь 23 марта после личного обращения к начальнику Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Юрию Бармину — после осмотра результаты обещали подготовить только через 4-5 дней.