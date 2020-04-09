Полная изоляция, день девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Posted 9 апреля 2020, 15:12
Published 9 апреля 2020, 15:12
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Согласно статистике Яндекса, индекс самоизоляции в городе на этой неделе стал ниже и составил 3,2 пункта. Предыдущие два дня он оставался на том же уровне. При этом, на выходных индекс составил 3,9. Это указывает на то, что люди больше находились дома.
Вот, например, на «Площади славы» на Вагонке молодые люди катаются на велосипедах, несмотря на рекомендации оставаться дома.
Оказалось, что в нерабочие недели тагильчане стали чаще покупать строительные материалы, вероятно, посвящая освободившиеся часы ремонту.
А вот 470 домов Горбуново остались сегодня с самого утра без света из-за неполадок на линии электропередач. Однако в районе 14:00 электроснабжение было восстановлено.
Сегодня управляющие компании получили от мэрии Нижнего Тагила дезинфицирующие средства для обработки подъездов.
Количество проводимых тестов на коронавирус в Нижнем Тагиле увеличивается, а потому было принято решение об открытии третьей лаборатории.
Волонтеры по-прежнему помогают пенсионерам с получением продуктов и лекарств. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram «Волонтерский отряд НФ ГБПОУ СОМК „ДОБРОЕ СЕРДЦЕ“».
Кроме того, пенсионерам помогают ребята из «Молодой гвардии». Об этом они рассказывают в соцсети.
Несмотря на то, что учреждениям культуры работать во время пандемии запрещено, они продолжают радовать зрителей, но теперь уже онлайн.
Актеры молодежного театра будут читать по телефону сказки для детей. Чтобы они позвонили ребенку, нужно отправить заявку, свои контакты и удобное время для связи в личные сообщения группы «Новый Молодежный театр Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте».
В Нижнем Тагиле предварительно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Однако мэрией города информация пока не подтверждается. Всего в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения инфекцией, из них 59 — в Свердловской области.