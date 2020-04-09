Полная изоляция, день девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Согласно статистике Яндекса, индекс самоизоляции в городе на этой неделе стал ниже и составил 3,2 пункта. Предыдущие два дня он оставался на том же уровне. При этом, на выходных индекс составил 3,9. Это указывает на то, что люди больше находились дома.