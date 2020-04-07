Полная изоляция, день седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сюжет Коронавирус

Уже неделю Нижний Тагил находится в режиме полной изоляции из-за коронавирусной инфекции. На данный момент ни одного случая заболевания не выявлено. Как в городе прошел седьмой день, и чем он запомнился, расскажет TagilCity.ru.