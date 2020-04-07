Полная изоляция, день седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Posted 7 апреля 2020, 14:39
Published 7 апреля 2020, 14:39
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
В городе за минувшие выходные было проведено 619 тестов на коронавирус. Всего под наблюдением в инфекционной больнице находятся 420 человек.
При этом сама больница готовится принять пациентов в случае необходимости. В нее завезли дополнительные аппараты ИВЛ, а медикам предоставили спецодежду.
Недавно мы рассказывали о проблемах в зоопарке Greenpoll под Нижним Тагилом. Животным не хватало корма, так как из-за карантина не было посетителей, а, соответственно, и заработка. Однако жители города собрали для зоопарка помощь. Теперь животным хватит корма до конца режима изоляции.
На время пандемии сеть «Спортмастер», магазины которой есть и в Нижнем Тагиле, прекращает работу. Сотрудников предлагают другим торговым сетям. Те, кто не сможет устроиться, получат компенсацию в размере одного МРОТ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Как рассказали подписчики группы «Черный список Тагила» в соцсети Вконтакте, магазины «Пятерочка» ввели специальное время для посещения пожилыми людьми. Однако в комментариях некоторые возмущены этим, а также тем, что для этого отведено только два дня.
В столовых НТМК с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции планируется перейти на использование одноразовой посуды.
Полиция Нижнего Тагила посещает граждан, которые должны находится на изоляции после возвращения из-за границы. Они предупреждают, что за нарушение режима предусмотрены административная и уголовная ответственность.
Сотрудники «Тагилдорстрой» продолжают дезинфицировать улицы города. Проводится обработка общественных мест с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам. Вот и сегодня они посетили несколько человек и принесли им продукты.
За последние сутки в Свердловской области подтверждено еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных увеличилось до 51 человека. Всего в России зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.