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Posted 7 апреля 2020, 14:39

Published 7 апреля 2020, 14:39

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Полная изоляция, день седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

7 апреля 2020, 14:39
Сюжет
Коронавирус
Уже неделю Нижний Тагил находится в режиме полной изоляции из-за коронавирусной инфекции. На данный момент ни одного случая заболевания не выявлено. Как в городе прошел седьмой день, и чем он запомнился, расскажет TagilCity.ru.

В городе за минувшие выходные было проведено 619 тестов на коронавирус. Всего под наблюдением в инфекционной больнице находятся 420 человек.

В Нижнем Тагиле в выходные проведено 619 тестов на коронавирус
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При этом сама больница готовится принять пациентов в случае необходимости. В нее завезли дополнительные аппараты ИВЛ, а медикам предоставили спецодежду.

Инфекционная больница Нижнего Тагила готовится принимать пациентов с коронавирусом
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Недавно мы рассказывали о проблемах в зоопарке Greenpoll под Нижним Тагилом. Животным не хватало корма, так как из-за карантина не было посетителей, а, соответственно, и заработка. Однако жители города собрали для зоопарка помощь. Теперь животным хватит корма до конца режима изоляции.

Тагильчане собрали для зоопарка Greenpoll запас продуктов на весь карантин
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На время пандемии сеть «Спортмастер», магазины которой есть и в Нижнем Тагиле, прекращает работу. Сотрудников предлагают другим торговым сетям. Те, кто не сможет устроиться, получат компенсацию в размере одного МРОТ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

«Спортмастер» закрывает магазины и предлагает своих сотрудников другим сетям
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Как рассказали подписчики группы «Черный список Тагила» в соцсети Вконтакте, магазины «Пятерочка» ввели специальное время для посещения пожилыми людьми. Однако в комментариях некоторые возмущены этим, а также тем, что для этого отведено только два дня.

В столовых НТМК с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции планируется перейти на использование одноразовой посуды.

Полиция Нижнего Тагила посещает граждан, которые должны находится на изоляции после возвращения из-за границы. Они предупреждают, что за нарушение режима предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Сотрудники «Тагилдорстрой» продолжают дезинфицировать улицы города. Проводится обработка общественных мест с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам. Вот и сегодня они посетили несколько человек и принесли им продукты.

За последние сутки в Свердловской области подтверждено еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных увеличилось до 51 человека. Всего в России зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в России
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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Карантин#Изоляция
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