«У нас нет выхода». Как проходит дистанционное обучение в тагильских школах

В период дистанционного обучения город выделяет деньги на одноразовое питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, в чьей семье доход ниже прожиточного минимума Свердловской области, а также многодетным семьям. Компенсацию за двухразовое питание получают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Как отметили в управлении образования, стоимость обедов на территориях страны различна. Это зависит от цен на продукты и на услуги питания. Рацион детей, не входящих в льготную группу, оплачивают родители посредством банковских карт. В данное время эти деньги можно вернуть, написав заявление в личном кабинете «НИТ — школьное питание».