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Posted 27 апреля 2020, 07:50

Published 27 апреля 2020, 07:50

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Проект тагильского Дворца молодежи занял третье место на региональном конкурсе

27 апреля 2020, 07:50
По результатам регионального конкурса программ 2020 года по реализации проекта «Безопасность жизни», работа «Шаг вперед» Нижнетагильского Дворца Молодежи заняла третье место в номинации «Комплексная программа», сообщает «Тагильский рабочий».

Всего в конкурсе было семь номинаций по основным направлениям профилактической работы с молодежью.

Дворец Молодежи Нижнего Тагила участвовал в конкурсе с двумя программами. Первая называется «Академия права». Она предназначена для формирования социально-правовой компетентности детей, не достигших совершеннолетия. При этом вторая — «Шаг навстречу». Она направлена на адаптацию подростков и молодежи, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дворец молодежи#Конкурс
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