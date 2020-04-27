Пропускной режим и «алкогольные ограничения». Итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе стало известно, что в период с 1 по 10 мая в некоторых городах Свердловской области, в том числе Нижнем Тагиле, водится пропускной режим. Все будет не так «сурово», как в Москве, но дополнительные ограничения будут. Например, для поездки на работу потребуется справка от работодателя. Что об этом думают тагильчане — в нашем материале.