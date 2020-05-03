Животные частного зоопарка в Екатеринбурге остаются без пищи из-за пандемии

Для сложных в содержании экзотических животных, пристроить их в дом — это как открыть первые двери в череде дверей, через которые будут проходить месяц за месяцем эти животные. В одном доме у человека появится аллергия, в другом — будут не готовы, что попугай весь день кричит, в третьем — люди просто не представляли, что такое обезьяна дома, в четвёртой семье родится ребенок, и животные месяц за месяцем будут переезжать из одной семьи в другую, говорит Кристина.