Полная изоляция, день тридцать четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Всем жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, предлагается принять участие в Международном литературном конкурсе «ЭтноПеро-2020». Прием работ осуществляется в двух номинациях: «Основной конкурс» и «Народы России под Знаменем Победы». Конкурс приурочен к Году памяти и славы в Российской Федерации. Для участия можно прислать прозаические произведения малой формы в электронном виде. Это могут быть новые или ранее опубликованные произведения. Стиль и жанр неважен. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.