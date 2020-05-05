Полная изоляция, день тридцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции, по сравнению со вчерашним днем, улучшился. Так, по данным Яндекса, на 17.00 он составил 2,4 балла. Вчера в среднем за день этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.