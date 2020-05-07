Как Нижний Тагил отметит День Победы в режиме самоизоляции

В этом году в России отметят 75-летие Великой Победы. Однако из-за режима самоизоляции не будет привычных торжественных парадов, салютов и гуляний. Для того, чтобы не утратить атмосферу праздника и почтить память героев войны, многие мероприятия перенесли на виртуальные площадки. Не стал исключением и Нижний Тагил.