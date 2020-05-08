В Нижнем Тагиле продолжаются рейды по магазинам для проверки профилактики COVID-19

В пресс-группе МВД отметили, что в одном из магазинов на проспекте Ленина руководство торговой точки по неизвестным причинам отказалось предоставлять проверяющим необходимую документацию. При этом в магазине имелись нужные журналы учета, а сотрудники были в масках и перчатках.