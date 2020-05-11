Тагильский общественник раскритиковал противников камер фиксации

По мнению Чапурина, подобное отношение к людям, следящим за треногами, недопустимо, так как такие камеры, несмотря на недовольство граждан, делают дороги безопаснее. Он отметил, что все треноги устанавливаются строго по правилам, любое отклонение от них приводит к тому, что штраф не будет защитан.