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Posted 11 мая 2020, 08:28

Published 11 мая 2020, 08:28

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Тагильский общественник раскритиковал противников камер фиксации

11 мая 2020, 08:28
Общественник и лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин раскритиковал тех, кто выступает против установки камер фотофиксаций на дорогах.

Чапурин провел онлайн-трансляцию во «ВКонтакте» после появления в СМИ информации об избиении девушки-оператора камеры в Екатеринбурге.

По мнению Чапурина, подобное отношение к людям, следящим за треногами, недопустимо, так как такие камеры, несмотря на недовольство граждан, делают дороги безопаснее. Он отметил, что все треноги устанавливаются строго по правилам, любое отклонение от них приводит к тому, что штраф не будет защитан.

Неадекватных, необразованных, агрессивных людей в Свердловской области и в России становится все больше. Видимо, уровень образования падает, люди перестают думать. У них пропадет желание получать информацию по интересующим их вопросам. Я также вижу, что люди в комментариях оправдывают и искренне радуются нападениям,поделился мнением Чапурин.

Также общественник рекомендовал жителям, которые замечают нарушения операторов, например, неправильную парковку, обращаться в ГИБДД.

Если вы видите, что оператор нарушает законы РФ, выйдете из машины, зафиксируйте на фото или видео и обратитесь в компетентные органы. Поверьте, оператора накажут,подчеркнул Чапурин.

Напомним, осенью прошлого года в Нижнем Тагиле водители провели акцию против нестационарных дорожных камер. Открытыми капотами своих автомобилей они закрывали обзор дороги треногам.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дороги#Камера
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